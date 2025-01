Mark Vito se QUIEBRA al anunciar el FIN de su relación con joven influencer: "Quizá porque soy..."

02/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Fuertes declaraciones! Mark Vito Villanella sorprendió a sus seguidores tras dar un anuncio inesperado. El ex esposo de Keiko Fujimori compartió un video en sus redes sociales, donde anunció el fin de su relación con la influencer Sofía Chirinos, con quien lleva una diferencia de 27 años de edad. ¿Qué dijo al respecto?

¿Por qué Mark Vito y Sofía Chirinos terminaron su relación?

En el clip difundido desde sus cuentas oficiales, el ahora creador de contenidos explicó que iniciaría este nuevo año sin una relación amorosa. Por ello, dedicó los primeros minutos de su pronunciamiento para explicar en qué contexto se dio su ruptura con Chirinos.

"Este 2025 empiezo el año soltero. Antes de que salgan rumores, no hubo ninguna infidelidad o discusión de cualquiera de las partes. Solo hubo una conversación abierta y sincera, muy madura, donde hemos conversado a donde va nuestra relación", explicó en un inicio.

En esa línea, expresó su gratitud hacia Sofía, resaltando lo buena pareja que fue y cómo se sintió durante el tiempo en el que estuvieron juntos. No obstante, Mark no evitó quebrarse mientras intentaba comprender por qué habría culminado su romance, dejando en claro que la joven no tuvo ningún tipo de responsabilidad al respecto.

"Quizás porque soy un imbécil. Quizá porque Sofi no es una en un millón. Ella me hizo sentir realmente, y me puso como una prioridad en la vida. Y por ello, siempre va a tener mi amistad y va a ser parte de mi, y tendrá mi gratitud", sostuvo muy afligido.

Mark agradece a sus fans por difícil momento

Por último, el influencer resaltó que Sofía tiene mucho por vivir, y que por ello le desea todo lo mejor en su vida futura. Además, expresó lo muy agradecido que se siente con sus seguidores y fanáticos, debido al respaldo que recibió mientras mantenía su relación con la tiktoker.

"Tiene toda su vida para adelante. Solo quería aclarar las cosas y desearle toda la felicidad en el mundo que merece. Y tomarme un minuto para agradecerle a todos ustedes que han apoyado nuestra relación", puntualizó al respecto.

Cabe resaltar que la relación entre Vito y Chirinos causó polémica desde un inicio. La joven, quien actualmente tiene 21 años, comparte una gran diferencia de edad con Mark, quien tiene 48 años. Además, su interacción en redes sociales estuvo marcada por una grave denuncia, tras publicitar un video en el que ella, actuando como escolar, expresaba sus deseos de casarse con él.

El Instituto Cepea contrata al bueno para nada de Mark Vito para una publicidad, pero normalizando la pedofilia. Es algo normal que este ridículo solo sirva para pura basura.

¡Hasta las huevas! pic.twitter.com/UpBKu9cVfN — Alex (@alexmazzini_) October 30, 2024

Fue así que, tras más de siete meses de relación, Mark Vito anunció su ruptura con Sofía Chirinos, resaltando lo mucho que disfrutó de estar a su lado y deseándole lo mejor en su vida futura.