¡No lo podía creer! Así reaccionó una de las mujeres que salió EN UNA MISMA NOCHE con Andrés Wiese

Andrés Wiese fue recientemente ampayado disfrutando de lo lindo con dos mujeres, de quienes ya se conoce su identidad, en una misma noche. Al respecto, una de ellas tuvo una peculiar reacción al enterarse que no era la única en la vida del actor.

De acuerdo al reciente avance publicado por el mismo programa de espectáculos que lo ampayó, Alessa Esparza, una de salientes del popular 'Ricolás', no pudo evitar mostrarse sorprendida por las imágenes que veía en el celular del reportero.

Y es que el ex de Janick Maceta aparecía bastante cariñoso con una rubia fémina, a quien toma de la mano e incluso abraza con total confianza.

Todo parece indicar que ella no pertenecería al mundo de la farándula peruana, mientras que Esparza es conocida por ser la expareja de Stefano Salvini, a quien Wiese en algún momento lo llamó "hermano del alma".

"Después que Andrés Wiese se chapó a la ex de su amigo, Stefano Salvini, te presentamos a las incautas de 'Ricolás'", dice la publicidad del espacio de espectáculos.

Enseguida, aparece la actriz peruana, afirmando que entre ambos existe afinidad, sobre todo si se trata de pasarla bien. No obstante, al ver el material donde figura Andrés, ella inmediatamente cambia las expresiones de su rostro, asegurando que no conoce a la primera mujer con la que se le ampayó.

"(Hemos visto que con Andrés tienes mucha afinidad, mucha química) A veces, espontáneamente, uno puede pasarla bien, divertirse. (Tenemos una imágenes de él, agarrado de la mano con una chica en una discoteca de Miraflores, de repente es del mundo actoral) No la conozco, no la conozco", dijo la ex de Salvini.