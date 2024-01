"No me siento nada bien": Claudia Portocarrero consternada por el estado de salud de Dilbert Aguilar

La cumbia se ve empañada por la triste noticia del estado crítico de Dilbert Aguilar, líder de la orquesta La Tribu, quien ha sido ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Essalud Angamos debido a una complicación pulmonar. Su expareja y amiga Claudia Portocarrero confirmó la noticia, manifestando su consternación ante la situación delicada del reconocido cantante.

Claudia Portocarrero compartió su experiencia en una llamada para el programa de espectáculos 'Todo se filtra', revelando que se enteró del internamiento de Dilbert Aguilar a través de terceros.

"Yo me enteré a través de una persona que llegó al hospital y me dijo que habían visto a Dilbert. Entonces empecé a llamarlo y no me contestaba; entonces, me contestó Jazmín (su pareja). Yo le pregunté cómo estaba él y no me contestaba. Hasta que empecé a buscar por todos los hospitales, hasta que encontré el parte de él", dijo.

Ante la pregunta de por qué la actual pareja del cantante no la informó, Claudia Portocarrero afirmó respetar la decisión de mantener la situación en privado. En medio de su preocupación, evitó ofrecer detalles sobre la salud de su expareja, destacando la importancia de respetar la privacidad de la familia.

Claudia Portocarrero expresó su inquietud por Dilbert Aguilar, subrayando que la situación le afecta profundamente. No obstante, se mantuvo en silencio respecto a información médica específica, enfatizando su respeto hacia la familia del cantante y su intención de no hablar sin tener detalles precisos. La exbailarina recordó la larga relación de más de 12 años que compartió con el artista, calificándolo como su hermano.

"No me siento nada bien y no puedo hablar por respeto a su familia y porque no sé nada. No estoy en condiciones de hablar porque no estoy bien, para mí Dilbert es mi hermano, he compartido mi vida durante muchos años y no es algo para tomar a la ligera", agregó la exbailarina.