Katia Palma ingresa a 'EEG' y Johanna San Miguel reacciona: "Te portas bonito o, si no, mañana no estás"

¿Cómo es posible? La reconocida presentadora Katia Palma fue presentada como la nueva conductora de la temporada 2024 de 'Esto es guerra' (EEG). Celebrando sus 12 años al aire, el programa no solo nos trae una nueva figura, sino también una bienvenida llena de sorpresas cortesía de Johanna San Miguel, quien protagonizó un momento de tensión al ver a la 'Bandala' en el set.

Johanna San Miguel quedó atónita al descubrir la presencia de Katia en 'EEG'. Su reacción inicial fue negarse a saludar, acompañada de gestos de desaprobación. La incomodidad se hizo evidente, y Palma no dudó en expresar su sorpresa: "¿Pero, qué pasa acá? ¿Los dueños de casa no saludan a la visita como debe ser? ", cuestionó la nueva conductora.

Fiel a su estilo, Johanna respondió destacando la imprevisibilidad de 'EEG'. Recordó los 12 años de historia del programa y admitió no haber imaginado este momento: "Muchas cosas han pasado en 'Esto es guerra'. Tengo 12 años desde que comenzó este programa, jamás pensé que iba a llegar este momento, nunca, pero llegó. Y como dijeron, en 'EEG' cualquier cosa puede pasar. Katia Palma ingresó como conductora de 'Esto es guerra'. Bienvenida Katia".

No obstante, afirmó que en el programa todo puede suceder y dio la bienvenida a Katia Palma. El tono cambió cuando San Miguel dejó claro que, a pesar del abrazo de bienvenida, el trabajo es la prioridad y las amistades no son la meta en 'EEG'.