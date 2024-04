¡No se ocultan! Julián Zucchi y Priscila Mateo se lucen caminando de la mano tras escándalo con Yiddá Eslava

09/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Julián Zucchi está envuelto en tremendo escándalo con Yiddá Eslava y se están enfrentado bajo la vía legal. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el argentino disfrute de su romance con Priscila Mateo.

En medio de todo este conflicto, el actor y la reportera de 'Magaly TV, La Firme' fueron captados caminando de la mano por las calles de Lima.

Julián Zucchi y Priscila Mateo se lucen de la mano

Un conocido programa de espectáculos captó, el último fin de semana, a Julián Zucchi y Priscila Mateo caminando de la mano. Esto sorprendió a más de uno, pues con el retorno del actor a Argentina se especuló de que posiblemente habrían terminado su romance, sin embargo, al parecer la parejita está más unida que nunca.

" ¡Ahí están, ahí los ves a Julián y su reportera, caminando de la mano, Priscila! ¡No son imágenes que se han viralizado, son imágenes de mis rodriguistas que demuestran que separados no están!", exclamó emocionado el conductor del programa, mientras compartía las fotos en vivo.

Priscila Mateo grita su amor en Instagram

Después de que se difundiera un audio de Julián Zucchi donde confiesa su infidelidad a Yiddá Eslava, el actor subió a un video en Instagram invitando a sus detractores que lo insulten por 24 horas. Inmediatamente, Priscila Mateo respondió su publicación en Instagram.

"¡Uyyy, llegó mi momento Julián! Ay, pero qué puedo decirle a la persona más linda y más buena que estoy conociendo", escribió la reportera. Ante esto, Julián respondió: "Jajajajaja pero aprovecha porque mira que ya desde mañana no te voy a permitir jajajaja Tú eres la persona más linda , más tierna y más buena!!!".

Julián Zucchi advierte a sus detractores

A través de sus redes sociales, Julián Zucchi hizo un llamado a todos sus detractores quienes lo han criticado y juzgado desde que empezó la polémica con Yiddá Eslava. El artista argentino aseguró que en algún momento se sabrá la verdad, desmintiendo de esa forma las acusaciones de la madre de sus hijos.

Sin embargo, dijo que llegará el día en que todos se darán cuenta de que cometieron un error al cuestionarlo y espera que le pidan disculpas por todas las cosas que se han dicho sobre él: " Si algún día a todos los que me acusaron de cosas duras se dan cuenta que la historia era diferente espero que me pidan disculpas así como me vinieron a insultar espero que sean humanos y me pidan disculpas, la vida continúa ya no hablaré más el tema", finalizo diciendo Zucchi.

En resumen, Julián Zucchi y Priscila Mateo se lucen juntos de la mano en medio de la polémica con Yiddá Eslava.