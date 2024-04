¡No te pases! Julián Zucchi y su INDIGNANTE justificación con Yiddá Eslava tras confesar infidelidad

Tras haber negado una y otra vez que le fue infiel a Yiddá Eslava, finalmente se difundió un audio donde Julián Zucchi confiesa su traición a la madre de sus hijos. Como se recuerda, la ex chica reality, hace unas semanas reveló que tenías pruebas para demostrar el engaño del argentino y en medio del enfrentamiento legal en el que ambos se han envuelto, salió a la luz este material.

Un conocido programa de espectáculos expuso el mencionado y polémico audio donde el actor reconoce su engaño, sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue la explicación que dio para justificar su traición.

En el material que difundió el programa farandulero, se puede escuchar la conversación telefónica que tuvo Julián Zucchi con Yiddá Eslava, donde él le confiesa que sí estuvo con otra mujer. No obstante, se justificó diciendo que solo la engañó una vez en los once años de relación.