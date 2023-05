¡No la olvida! Anuel AA dedica nueva canción a Karol G y lanza indirecta a Feid

05/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No es tímido ni a palo. El cantante puertorriqueño Anuel AA lanzó este jueves su nueva canción "Mejor que yo" y no dudo en dedicársela a su expareja Karol G, quien estaría en una relación con Feid.

El artista de 30 años decidió ser completamente sincero y no dejar nada a las especulaciones. Mediante sus redes sociales, el intérprete de "BEBE" les dejó en claro a sus seguidores que las letras de su nuevo éxito musical son para la colombiana.

A través de una publicación en su Instagram, Anuel AA compartió parte del videoclip de su canción y en la descripción de su post colocó explícitamente que se la dedicaba a Karol G.

"#MejorQueYo Te la dedico bebe @karolg", colocó en el post.

Anuel AA dedica canción a Karol G

El puertorriqueño Anuel AA confirmó que su nueva canción "Mejor que yo" es para su expareja Karol G.

¿Qué dice la letra?

Estrenada el último jueves en colaboración con Dj Luian y Mambo Kingz, en la letra de la canción, Anuel AA habla de una persona que ha terminado una relación y ha empezado otra, pero no encuentra en la nueva pareja lo que algún día tuvo con la anterior.

Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh-eh (Eh-eh)

Mejor que yo él nunca va a ser, no (No)

Ni anotando mis truquito' en un papel, yeah (Yeah)

Lo único que tenemo' en común él y yo

Todo hace suponer que estaría refiriendose a Feid, pues desde hace varios meses se rumorea que mantiene una relación 'La Bichota'. En otra parte de la número 2 en Tendencias de música, el cantante menciona que la echa de menos, pero sabe que ahora está "con él".

Desde hace tiempo que no nos comemo' (Comemo')

Ya tienes novio (Novio), te echo de meno' (Meno')

Él no te entiende como yo te entiendo (Entiendo)

Y ni te lo mete como yo te lo meto (Uah)

Reacción de los usuarios

La reacción de los usuarios no se hizo esperar y muchos de ellos comenzaron a etiquetar a la autora de "Tusa" para que vea el post de su expareja. Además, muchos alegaron que el cantante no superaría a su ex, pese a que tiene nueva pareja e hija.

"Muero por saber que piensa Yailin de todo esto", "Yailin abandono el chat", "@yailinlamasviralreal no se merece esto, esa chama no le hizo nada malo a nadie solo cometió el error de enamorarse del tipo equivocado", "bebé qué fue? No pues que muy tragadito?", son algunos de los comentarios que se leen en el post.

Hasta el momento Karol G no ha dado ninguna respuesta y sus seguidores aseguran que tampoco lo harán, pues Anuel AA sería cosa de su pasado.