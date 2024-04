¡Nueva batalla legal! Melissa Klug denuncia a Jefferson Farfán por violencia psicológica contra sus hijos

12/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug se ha enfrascado en una nueva polémica al interponer una denuncia contra su expareja y padre de dos de sus hijos, Jefferson Farfán. La 'Blanca de Chucuito' denunció que el exfutbolista habría maltratado psicológicamente a su hijo de tan sólo ocho años al no recibirlo de buena forma en su casa y dejarlo toda la noche sin protección de una persona mayor.

'Magaly Tv, la firme' tuvo acceso al documento oficial donde Melissa refirió que le pasado seis de abril su hijo fue a visitar a su padre de forma sorpresiva. Sin embargo, Farfán no habría tomado de buena forma la llegada de su pequeño hijos. "Le dijo 'qué haces acá, voy a salir, no te he dicho que vengas'", leyó Magaly en la denuncia que interpuso la madre de Samahara Lobatón.

Melissa Klug narró que Farfán dejó a su hijo en compañía de su primo de 12 años, pero sin la supervisión de un adulto. Además, el menor volvió a la casa de su madre al día siguiente, a las 10 de la mañana, sin haber desayunado porque su padre nunca regresó.

"Le dijo que no había desayunado ya que su padre no regresó a su casa. Lo sucedido le generó angustia, depresión y daño psicológico", se lee en el parte policial.

Melissa Klug denuncia que Farfán no tiene tiempo para sus hijos

En otra parte de la denuncia, Melissa agrega que Jefferson la tiene bloqueada por lo que no se pueden comunicar y cuando habla con sus abogados le dicen que solo están cumpliendo ordenes del futbolista.

"Ella dice que está dando de lactar y que tiene posparto, lo que le generó que la tenga alterada ya que sus hijos le reclaman las acciones de su padre como falta de amor y falta de tiempo. Dice que estos hechos son agresiones psicológicas", concluyó.

Farfán se solidariza con Melissa Klug por muerte de su abuelita

Después que 'Angelita, la abuelita de Melissa Klug falleciera, el exfutbolista sorprendió al enviar flores al local donde actualmente están velando los restos de la bisabuela de sus hijos Adriano y Jeremy.

Esta noticia fue confirmada durante la última edición de 'América Hoy' debido a que hasta el lugar acudió el reportero del mencionado magazine, quien además precisó que la 'Foquita' jamás llegó y solo se hizo presente mediante el arreglo floral.

De esta forma, parecía que todo iba bien con la relación de padres que llevaban Jefferson y Melissa. Sin embargo, esto ha sido descartado después que la empresaria demande a su expareja por violencia psicológica contra sus hijos.