¡Qué fuerte! Samahara revela cuánto DINERO le entregó el Dr. Fong para no DENUNCIARLO

El doctor Víctor Barriga Fong continúa en medio de la polémica tras presuntamente haberle causado la muerte a la 'Muñequita Milly' al realizarle una mala praxis en su cuerpo. Con el pasar de los días, uno a uno fueron saliendo más víctimas de este cirujano, siendo uno de ellas Samahara Lobatón.

Durante una de las recientes ediciones de 'Magaly TV, La Firme', la conductora emitió un informe donde recopiló una serie de momentos del reality que lanzó hace algunos meses.

Es así que, en uno de los clips se puede oír una tremenda revelación por parte de Samahara Lobatón, quien afirmó que estuvo al borde de la muerte tras someterse a un procedimiento estético con el polémico doctor.

Según dijo, el famoso cirujano plástico no le puso biopolímeros, sino un activegel en los labios. Ello provocó que lo demande; sin embargo, dicho proceso se canceló debido a que terminó firmando un acuerdo con él por la suma de 30 mil dólares, además de mantener sus gastos durante un año entero.

"No me puse biopolímeros, me puse activegel, Fong me puso, abrieron la jeringa en mi cara, como el ácido hialurónico igualito. (...) Estuve un año muerta en vida. Sí lo demandé, pero yo tengo un acuerdo firmado con él. Me dio 30 mil dólares y un año entero él mantuvo mis gastos", mencionó durante su presencia en la 'Casa de Magaly'.