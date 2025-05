Onelia Molina anuncia en vivo el FIN DE SU RELACIÓN con Mario Irivarren: "Por mi paz y tranquilidad"

¡Lo confirmó! Onelia Molina anunció en televisión nacional que su romance junto a Mario Irivarren ha llegado a su fin. La influencer señaló que, a pesar de intentar superar el escándalo ocurrido durante la boda de Alejandra Baigorria, su relación con el chico reality no daba para más, y que tomó tal decisión para salvaguardar su tranquilidad y paz interna.

Durante el programa 'Mande Quién Mande' (MQM), Onelia reveló que el pasado miércoles 30 de abril, fecha en donde ambos fueron vistos juntos en su domicilio, decidió culminar su relación con el popular 'Calavera coqueta'. Con suma tranquilidad, la también odontóloga indicó que le deseaba lo mejor, y que atesoraba los recuerdos vividos junto a él.

"Mi relación la doy por terminada, agradecida por todo lo que hemos vivido, pasado. Lo quiero mucho, le deseo lo mejor y para mí ese día fue el cierre de esta bonita etapa, llena de aprendizaje, de experiencias y momentos lindo y yo me quedo con eso", expresó ante las cámaras.

Al respecto, María Pía Copello, conductora de MQM, le preguntó si acaso la decisión es definitiva, o si acaso ha considerado que, en el futuro, podría darle una segunda oportunidad y 'voltear la página'. En respuesta, Onelia aseguró que esto no significa que se haya 'dado un tiempo' con Irivarren, reiterando que sí ha terminado con él. Además remarcó que lo único que busca actualmente es reconciliarse consigo misma.

"Para mí no hay tiempos. Considero que estamos o no estamos, y actualmente no estamos. La relación se terminó, la di por terminada por mi paz, por mi tranquilidad. Esa es mi prioridad, y lo va a ser siempre", puntualizó.