Said Palao y su respuesta a comentarios contra Alejandra Baigorria: "La mujer del proceso"

Said Palao y Alejandra Baigorria se encuentran en su luna de miel, empezando por Estambul. Durante su viaje, el chico reality no dudó en brindar una entrevista y defender su amor hacia la 'Gringa de Gamarra' y responder a todos aquellos que la tildaron como "la mujer del proceso".

Said Palao responde a detractores tras la boda

Alejandra Baigorria realizó una videollamada con el programa 'Esta Noche' para aclarar la situación sobre la polémica entre ella, Mario Irivarren, Vania Bludau y Onelia Molina tras la difusión de un video que tuvo lugar en la fiesta de su matrimonio con Said Palao. Sin embargo, quien aprovechó la oportunidad de las cámaras fue 'El Samurai' para responder a todos aquellos que pensaban que su relación no duraría mucho.

El hermano de Austin señaló que estaba acostumbrado de los cuestionamientos y de la desconfianza que le tienen los seguidores de 'Ale', pero espera que esta situación cese por el bienestar de la empresaria. Seguidamente, remarcó que a pesar de los problemas, ambos sabrán salir adelante gracias al amor que prima en su relación.

Mucha gente habla y lanza su cartita desde que nosotros comenzamos. Primero nos dieron un mes de relación, luego no pasan del año, luego 'no, estos no van a convivir nunca', convivimos, 'no, a ella no le van a pedir la mano', le dijeron la mujer del proceso, dijeron que ella nunca se iba a casar ni le iban a pedir la mano y nos casamos. Ahora dicen que ella nunca va a tener un hijo, ya estamos acostumbrados", señaló Said.

Said defiende su amor por Alejandra Baigorria

Pero no todo quedó ahí, ya que Said le señaló a la Chola Chabuca que se encuentra feliz al lado de Alejandra y no toma en cuenta lo que piensen los demás sobre él, solo la de su amada esposa, a quien le juró amor eterno el último 26 de abril en la Iglesia San Pedro rodeados de familiares y amigos.

"Entre más mala vibra nos tiren, para nosotros mejor, se convierte en cosas buenas. (...) Antes decían que no estaba enamorado, ahora después de la boda todos dicen que estoy enamorado. Yo ya no puedo ir en contra de lo que piense la gente, a mí no me afecta lo que piense. Vivo mi realidad y si estoy feliz con Ale", enfatizó.

De esta manera, Said Palao no dudó en responder a los detractores de su amor hacia Alejandra Baigorria y a quienes la tildaban de ser "la mujer del proceso". El chico reality defendió 'a capa y espada' su relación.