'Ale' Baigorria y su INESPERADO mensaje a Onelia Molina tras escándalo con Mario Irivarren

Alejandra Baigorria rompió su silencio y dejó en claro que nunca fue su intención hacer sentir mal a Onelia Molina tras su polémico video con Mario Irivarren, que generó el distanciamiento de la pareja. La empresaria mandó un mensaje a la chica reality para "limar asperezas".

Alejandra Baigorria ha sido calificada como "alcahuete" tras ser captada con Mario Irivarren en plena fiesta de su matrimonio con Said Palao, mencionando el nombre de Vania Bludau, expareja de la 'Calavera Alegre' y que este sea el que dejara al descubierto de llamarla para "cerrar ciclos" a pesar de tener una relación sentimental con Onelia Molina.

En ese marco, la 'Gringa de Gamarra' no dudó en aclarar la situación en una entrevista para el programa 'Esta Noche' de la Chola Chabuca. 'Ale' sostuvo que nunca deseó generar un conflicto y que ella no se considera de estar en la posición de aconsejar a alguien. Seguidamente, mostró su indignación de que las personas la señalen como la causante de que el amor entre Mario y Onelia pueda llegar a su fin.

Yo no me siento en la posición para aconsejar a nadie. Yo de verdad jamás deseaba que esto pasara, somos mujeres y Mario es mi amigo y no me gusta verlo así. (...) Él ha aceptado su error. (...) Yo creo que meter a un tercero en una relación de dos está de más. Siempre quieren buscar al culpable, al que más pueden chancar. Entonces dicen Alejandra fue la culpable, pero si lo analizan (...) me parece una ridiculez", indicó.