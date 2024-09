Paco Bazán asegura que Jefferson Farfán y Jesús Alzamora se burlaron de su madre: "Me dolió"

¡No lo suelta! Paco Bazán volvió a sacar chispas sobre el enfrentamiento que tiene con Jesús Alzamora. Luego de que al actor y su esposa acusaran al conductor de tv de agredirlos emocionalmente, el comentarista deportivo rechazó que esto haya sido así, revelando además que él sí sufrió un cruel comentario por parte del 'maguito' y Jefferson Farfán.

Durante su participación en el podcast 'Entre Palos', el exarquero reveló que estuvo al tanto del adelanto que subió Alzamora en su plataforma, y que esto lo sorprendió por completo. Para contextualizar, el actor afirmó que Paco se burló de un asunto tan delicado, del cual él tenía conocimiento.

Según el conductor de televisión, Alzamora mintió al indicar que él tuvo esa mala intención o se haya referido a su familia. "Está mintiendo, no sé si miente a su comunidad o a su entorno familiar cercano", señaló el presentador, quien aseguró verá el video completo para responder a las acusaciones.

"Jamás me he metido con su familia, le he dicho directamente a él que es un CPP. Nunca me he metido con su familia, quiero que me explique cuándo yo he agredido a su familia. ¡Nada! Lo que pasa es que victimizarse siempre es un punto a favor. El tema era con él, pero bueno", aseguró Bazán.