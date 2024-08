Jefferson Farfán se rinde ante Universitario y elogia al 'Puma' Carranza: "Estoy admirado"

23/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Recientemente, Jefferson Farfán se refirió sobre la final del año pasado, en la que Universitario logró su titulo número 27 en Matute. Al respecto, la 'foquita' no solo destacó las proezas del club crema, sino que mostró admiración por José Luis 'el Puma' Carranza.

Farfán se rinde ante la 'U' y el 'Puma' Carranza

Durante los últimos meses, el cuadro merengue salió con todo, probablemente debido a la nueva administración que posee, la cual le ha permitido conseguir el título en el 2023 y llevarse el Torneo Apertura de este año.

Esta buena racha no ha pasado por desapercibido en el conjunto blanquiazul, específicamente dentro de sus más representativas figuras. Entre ellas, la 'Foquita' Farfán no pudo evitar pronunciarse al respecto, destacando no solo a la hinchada crema, sino también a un ícono del club.

"La 'U' está manejando su identidad muy bien. Se ve reflejado en los jugadores, se ve la cercanía del 'Puma' con los jugadores. Yo me quedé admirado con él en la final con Universitario en casa", reveló durante una entrevista para el programa 'Sin Cassette'

Además, mencionando al ídolo crema, Farfán destacó la importancia de que las figuras de los equipos se sumen a su hinchada y no duden en sacar cara en los momentos más complicados. "El 'Puma' acompañando a los jugadores a Matute, hizo arengas, y se metió a la cancha a recibir los golpes de los hinchas de Alianza Lima y apoyando a su equipo", dijo, evidentemente emocionado.

🗣️💥 "Me quedé 𝗔𝗗𝗠𝗜𝗥𝗔𝗗𝗢 con el 'Puma' en la final acompañando a los jugadores a Matute"



Jefferson Farfán y su opinión sobre la identidad en Universitario. Para la 'Foquita', referente del cuadro 'blanquiazul', en Alianza Lima ya no habrían jugadores así.



¿Opiniones? 🤔... pic.twitter.com/5oCAJR6m9t — Pase Filtrado (@pasefiltradope) August 23, 2024

¿Qué dijo sobre su club, Alianza Lima?

Y sí, 'Jefry' también tuvo comentarios sobre su propio club, aunque no exactamente de la misma manera que con la 'U'. Sobre Alianza Lima, el pelotero cuestionó que, actualmente, no existan jugadores con identidad, a diferencia del cuadro rival.

"A ver dime, ¿de Alianza qué jugador hay así? Dime un jugador de Alianza que comparta como ha compartido el 'Puma' o Piero Alva o los demás jugadores, no hay", resaltó.

Cabe destacar que, el ídolo blanquiazul ha logrado muchas hazañas dentro de Alianza, llevándolos a ganar 5 títulos. Quizá por ello, se entiende el ligero fastidio que tiene respecto a la falta de ánimo de los representantes aliancistas con su hinchada.

Por otro lado, es importante resaltar la relevancia del 'Puma' Carranza en la 'U', quien durante 20 años como futbolista, se convirtió en el jugador con más títulos ganados en la historia del fútbol peruano, siendo un total de 8.

De esta sorpresiva forma, Jefferson Farfán no evitó pronunciarse sobre la buena racha de la 'U', manifestado su admiración por la identidad de los jugadores, en especial por el 'Puma' Carranza.