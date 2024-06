Pamela Franco admite haberse 'drogado' para poder dormir: "Estaba en otra"

La reconocida cantante Pamela Franco sorprendió al revelar públicamente que consume "gomitas" para poder dormir, compartiendo una experiencia impactante en la que tomó una cantidad inusual que la dejó en un estado de somnolencia extrema. Este relato ha desatado una ola de opiniones encontradas sobre el uso de este tipo de productos y la responsabilidad en su promoción.

Pamela Franco compartió detalles de su experiencia con las "gomitas" para dormir, explicando que inicialmente tomaba una cantidad moderada sin efectos adversos.

Sin embargo, en un intento por mejorar su descanso, decidió aumentar la dosis hasta consumir diez de estas gomitas de una sola vez, lo que resultó en una experiencia inesperada y preocupante.

"Yo no puedo dormir, yo me ayudo con las gomitas (...) Me tengo que tomar varias, una vez me tomé una y no me hacía nada, cuadro me relajan, y un día dije 'no me hace nada' y me tomé 10 gomitas y literal me drogué", sostuvo Pamela Franco.