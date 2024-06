¡Explotó! Expareja de Jairo Concha acusa al futbolista: "Te importa más no quedar como infiel"

Jairo Concha se encuentra envuelto en una tremenda polémica luego de que su expareja y madre de su hijo, Débora Goytizolo, lo expusiera en redes sociales, donde compartió una serie de historias que lo dejan mal parado.

En estas publicaciones, acusó al futbolista de no tener un comportamiento correcto frente a su pequeño de 4 años ante una relación extramarital que afectarían al menor.

A través de unas publicaciones de Instagram, la exnovia del jugador de Universitario de Deportes, denunció el comportamiento del pelotero, asegurando que su hijo en común habría tenido contacto con sus supuestas amantes.