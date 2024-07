Pamela Franco admite que no tiene más dinero para costear sus gustos: "Estoy en bancarrota"

18/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco continúa acaparando los titulares de los diferentes medios de espectáculos debido al supuesto vínculo sentimental que mantiene con Christian Cueva. Sin embargo, en esta ocasión, la cantante de cumbia admitió, desde Italia, que no tiene más dinero y se encuentra en bancarrota.

Pamela Franco en bancarrota

En una reciente entrevista para el podcast de dos conocidos locutores de radio, Pamela Franco no dudó en referirse a las polémicas declaraciones que dio sobre la reciente fiesta que organizó por su cumpleaños número 36.

Y es que de acuerdo a sus propias palabras, aquella celebración habría sido costeada por su "novio", a quien todavía no ha presentado públicamente y muchos asumen que sería nada más y nada menos que Christian Cueva.

Es así, en conversación con estos presentadores, la cumbiambera optó por dejar de lado dicha controversia para admitir que no tuvo ningún auspiciador, por lo que actualmente se encuentra en bancarrota, tratando de recuperar todo lo que invirtió en su lujosa fiesta que, según fuentes de 'América Hoy', habría costado más de 30 mil soles.

"Estoy en bancarrota, amigo recuperando todo lo invertido en mi cumpleaños", reveló, entre risas, la cantante de cumbia.

En esa línea, Franco aseguró encontrarse totalmente soltera y sin compromiso, dejando en claro que si en algún momento afirmó tener pareja fue porque estaba cansada de los cuestionamientos de los medios de prensa.

"Estoy cansada amigo, en un programa me ponen a uno, me ponen a dos, me ponen a tres, me ponen vidente. Si quieren hablar que hablen. Dije que tenía un novio que me auspició", agregó.

Pamela Franco y sus tips para superar infidelidad

Hace algunos días, se difundieron, a través del portal 'Instarándula', unas imágenes en las que se le puede ver a la cantante en pleno show, llamando aún más la atención por animarse a revelar cuáles son sus tips más efectivos para aquellos que han sufrido una infidelidad.

En un primer momento, la artista peruana aclara a su público que el dolor por una infidelidad no dura para siempre: "Porque no todo es sufrimiento porque hasta el sufrimiento se acaba ¿Sí o no? Uno no llora para siempre".

Enseguida, Franco volvió a dirigirse a su público para aconsejar que, si la persona que más querías te traicionó, uno debe pasar la página: "Si te han traicionado, te han puesto esos 'cachitos' (...) supéralo, pasa la página".

Debido a toda esta situación, Pamela Franco decidió pronunciarse para admitir que se encuentra en bancarrota debido a que gastó muchísimo dinero en su fiesta de cumpleaños.