Korina Rivadeneira y Mario Hart SORPRENDEN a su niñera con emotiva sorpresa ¿Qué hicieron?

Mario Hart y Korina Rivadeneira se han caracterizado por ser una pareja sólida en la farándula nacional, pero esta vez sobresalieron por no dudar en tener una emotiva sorpresa preparada para la niñera de uno de sus hijos en su vivienda.

A través de sus redes sociales, la actriz y exchica reality venezolana compartió una historia donde se ve el agasajo que tenían listo para la mujer encargada de cuidar a sus hijos, menores de edad, y siempre estar pendiente de uno de ellos en cada momento.

Según las imágenes difundidas el sábado 13 de julio, se ve a Korina sosteniendo a su bebé en brazos mientras canta alegremente el tradicional "Happy Birthday", ya que no quería que el onomástico de la cuidadora pase desapercibido y sepa el gran cariño y aprecio que le tienen.

La mujer, quien sería conocida como DJ no pudo contener el llanto por el gesto que tuvieron ambos personajes de la televisión nacional hacia ella, incluso le colocaron una tiara para que se sienta como "toda una reina" que debía ser consentida por cumplir un año más de vida. Por su parte, Mario Hart reventaba una bombarda de confeti para animar el momento.

Korina Rivadeneira y Mario Hart celebran cumpleaños de la cuidadora de uno de sus hijos.

Una semana previa, Korina contó a sus seguidores que estaba incomunicada sin poder recibir o realizar llamadas telefónicas porque alguien había suplantado su identidad.

"Tengo 7 días con mi teléfono sin servicio y me pareció super raro y resulta que fui a mi operador, me dijeron que hice una portabilidad y jamás hice eso. Fui a este otro operador donde supuestamente estaba mi línea nueva y me dijeron que efectivamente había hecho una portabilidad. Me dijeron que habían sacado un chip reiteradas veces con mi número de teléfono", expresó la actriz.