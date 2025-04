Pamela Franco asegura que Cueva la enamoró con su 'bonito corazón' y Magaly la destruye: "Me da pena"

Pamela Franco y Christian Cueva siguen inmersos en la polémica y expuestos a las críticas. Esta vez, Magaly Medina no tuvo reparos en 'destruir' a la cumbiambera, afirmando que le da pena por decir que el volante nacional la enamoró con su 'bonito corazón'.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora se tomó unos minutos para referirse a las recientes declaraciones de Pamela Franco en un programa de televisión, donde se desvivió en elogios hacia Christian Cueva, asegurando que es una gran persona, que su "bonito corazón" la enamoró y que, si en algún momento no está más en su vida, él debe seguir brillando.

"¿Qué le puedo decir? Él es una gran persona, esté yo o no en su vida. Le he dicho que es una persona con un bonito corazón, por eso me enamoré de él", dijo la cumbiambera.