Pamela Franco y Christian Cueva podrían oficializar su RELACIÓN la próxima semana, reveló 'Metiche'

¡Revelador! Kurt Villavicencio, conocido en la farándula peruana como 'Metiche' reveló que los rumores y especulaciones sobre la presunta relación entre Pamela Franco y Christian Cueva estarían por terminar, dado a que ambos podrían hacer oficial su vínculo la semana que viene.

Durante la última edición de su programa 'Todo se Filtra', el popular y controvertido conductor elevó las expectativas sobre el caso Cueva -Pamela Franco, luego de dar un revelador indicio. Así, 'Metiche' advirtió que, durante la próxima semana se tendrían noticias sobre el futbolista y la cantante.

"La próxima semana de repente Cueva oficialice a Pamela Franco. Todo puede suceder porque me he enterado de algo que no puedo decir, pero yo creo que la otra semana van a haber sorpresas porque Pamela Franco, al parecer, va a dar qué hablar, va a decir algo que va a ser una bomba", comentó el conductor de espectáculos.