Pamela Franco sobre presunto romance con Cueva: "Siempre me voy a dar la oportunidad de ser feliz"

Pamela Franco sigue generando polémica. Tras su reciente aparición en Huamachuco, en donde quedó claro que tuvo un encuentro con Christian Cueva, la cantante ha desatado una ola de rumores y cuestionamientos, debido a que muchos sugieren que deberían hacer oficial aquel posible "romance".

Al llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, una reportera de América Hoy abordó a la cantante, consultándole por las posibilidades de que ambos iniciaran o confirmaran un romance, dado a que ambos se encuentran actualmente solteros.

" Yo me voy a dar la oportunidad de ser feliz siempre ", mencionó Pamela, luego de que la comunicadora le preguntara si ambos se darían una oportunidad para estar juntos.

Además, la Franco evitó opinar sobre si había estado junto al futbolista durante su estadía en Huamachuco, algo que muchos medios del espectáculo prácticamente han confirmado mediante imágenes.

"¿Te recogió en su camioneta? (...) ¿Por qué no confirmar una relación?", consultó la reportera, a lo que Pamela respondió con un rotundo "Déjenme tranquila. Si no quiero, hablar tampoco me pueden obligar. Es mi vida, ¿no? ¿O tengo la obligación?", mencionó.