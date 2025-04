¿Pamela Franco y Christian Cueva en problemas? Captan a pareja bastante tensa en el aeropuerto

08/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco y Christian Cueva siguen dando que hablar. Esta vez, la pareja fue captada en medio de una tensa situación. Y es que ambos se encontraban en las instalaciones del aeropuerto Jorge Chávez cuando fueron vistos conversando con un semblante bastante serio.

¿Pamela Franco y Cuevita peleados?

Tal parece que la parejita no puede estar lejos del escándalo. En esta ocasión, se difundió, en la plataforma de TikTok, un video donde se le ve a Pamela y 'Cuevita' sentados en una de las mesas del patio de comidas del aeropuerto Jorge Chávez.

Sin embargo, algo que llamó la atención de los usuarios fue que ambos lucían bastante tensos mientras dialogaban. El material difundido titula "Cuevita y Pamela Franco discuten en el aeropuerto", aunque, hasta ahora, no se ha podido comprobar si en realidad la polémica pareja estaba peleando por algún tema en especial.

'Aladino', fiel a su estilo, lucía un conjunto rojo y una gorra negra con la que buscaba pasar desapercibido, mientras que a la cumbiambera vestía un cómodo camisón en tonos celestes. Los dos esperaban un vuelo con rumbo desconocido.

Pamela Franco y Christian Cueva captados en presunta pelea.

¿Pamela Franco embarazada de Cueva?

Durante la última edición del podcast 'Doble Sentido', las conductoras estuvieron acompañadas de una ginecóloga, quien se encargó de explicar algunos temas relacionados al ámbito más íntimo de la mujer.

Es así que, en medio de la conversación, se refirieron a la menstruación y cómo es que algunas chicas suelen afrontarlo mensualmente, siendo Andrea San Martín la que le pregunta a Pamela Franco qué es lo que piensa su cuerpo de dicho proceso biológico y natural.

En respuesta, la cumbiambera sorprendió al afirmar que ya no le viene el periodo: "Qué pensaba porque yo no veo regla. ¿Sabes?". Su compañera, Roxana Molina, no dudó en soltar un fuerte grito de emoción al decir que estaría próximo a nacer un nuevo hijo del futbolista: "¿Cómo así? Se viene un Cuevita".

No obstante, Franco Viera explicó que ello se debe a un método anticonceptivo que emplea desde que dio a luz a su pequeña María Cataleya: "No, lo que pasa es que yo utilizo un método anticonceptivo que de 10 que se aplican, una no regla y esa soy yo. (...) Gracias a ello, no veo menstruación", precisó.

