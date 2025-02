Canciller Schialer confirma que 141 peruanos retornarían HOY al Perú deportados desde Estados Unidos

06/02/2025 / Exitosa Noticias / Política

En ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, se refirió a los vuelos provenientes de Estados Unidos que han traído consigo a migrantes ilegales peruanos deportados del país del norte. En su discurso frente al Congreso, explicó que han sido 101 peruanos que han llegado y que hoy estarían llegando 40 más.

Canciller anuncia llegada de más peruanos

En su discurso frente al Congreso de la República, el canciller explicó que han sido al menos tres vuelos que llegaron al Grupo Aéreo N.º 8, de los cuales uno habría sido un avión militar de los Estados Unidos, mientras que otros llegaron en aviones Charter. Asimismo, indicó que han sido en promedio 3 vuelos al mes, pero que estos podrían aumentar con el paso de los meses.

Asimismo, detalló que el siguiente vuelo con compatriotas llegará este 6 de febrero, sin embargo, no se tiene especificado el horario en que llegarán. En ese mismo sentido, enfatizó en la necesidad de la Cancillería no solo de tener mayor presupuesto, sino de que se puedan modernizar procesos y trámites que responden más bien a una época de cuando no había tantos peruanos en el extranjero.

" El siguiente vuelo con repatriación de nacionales está programado para el día de hoy, la fecha esta fija . (...) Tenemos no solamente que tener mayores niveles presupuestarios, sino también, una modernización de una serie de trámites y procesos pensados para otra realidad, para otro contexto. Cuando no había tantos peruanos en el extranjero", complementó el ministro.

Lizarzaburu reconoce falta de presupuesto para Cancillería

En ese mismo orden de ideas, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu reconoció las falencias de la Cancillería respecto a la falta de presupuesto. Asimismo, acotó que ello influye en que no se puedan tener oficinas de asesoría legal en cada una de las sedes consulares del extranjero, especialmente en aquellas de los EUA, que viene deportando grandes cantidades de connacionales.

"Somos conscientes que la Cancillería no goza de un presupuesto que les permita mantener una oficina de asesoría legal en todas las sedes consulares. Sin embargo, es imperioso que por lo menos aquellos consulados generales en ciudades con un significativo número de compatriotas lo tengan", complementó el legislador.

De este modo, el canciller de la República, Elmer Schialer, acotó el número de peruanos que llegaron a tierras nacionales. Explicó que estos ingresaron por el Grupo Aéreo N.º 8 y que hasta ahora serían 101 peruanos.