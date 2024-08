Norma Yarrow: Trabajador del despacho de congresista es acusado por agresión física por su expareja

El programa 'Punto Final' informó que un trabajador del despacho de la congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, fue denunciado por violencia física por su ahora expareja.

Según el dominical, el pasado 9 de agosto, el bachiller en derecho, Marco Antonio Campos Márquez agredió a su enamorada mientras celebraba su cumpleaños en una discoteca. La mujer, denominada 'Claudia' para proteger su identidad, contó en el reportaje que todo comenzó porque este enfureció al verla tan atenta a su celular.

Asimismo, la víctima relató que el sujeto le increpó y le preguntó si se mensajeaba con alguien, ella lo negó y le dijo que lo hacía para ver la hora y así poder saludarlo por su cumpleaños. Tras ello, la joven contó que cuando iba al baño con su amiga, Campos Márquez la empujó y reclamó por irse con ella. Posteriormente, la acusó de querer terminar la relación.

Cabe mencionar que, Marco Antonio Campos fue entrevistado en el reportaje y aseguró que 'Claudia' le debe dinero, por lo que la discusión en su fiesta de cumpleaños se debió a ello. No obstante, negó que la haya agredido física o psicológicamente.

A través de un comunicado, la parlamentaria Norma Yarrow indicó que los hechos previamente mencionados ocurrieron durante las vacaciones de Campos Márquez y apuntó que se enteró del caso por versión de una tercera persona. También, informó que dispuso que dicho trabajador presentara su descargo a la brevedad y que, mientras tanto, no volvería a ser parte de su despacho.

"Durante su período vacacional, el señor se vio involucrado en una denuncia de maltrato físico y sicológico por parte de su pareja. Por versión de una tercera persona, me enteré de lo sucedido por lo que dispuse que dicho trabajador me presente su descargo a la brevedad y que, mientras tanto, no volvería a ser parte de mi despacho", se lee en el oficio.