¿Pamela Franco embarazada de Christian Cueva? Cantante revela que ya no le viene el periodo

Pamela Franco sigue dando que hablar. Esta vez, la cumbiambera sorprendió al revelar que ya no le viene periodo, por lo que sus compañeras no dudaron en emocionarse, dejando entrever que la novia de Christian Cueva estaría próxima a volver a ser madre ¿Será cierto?

¿Pamela Franco nuevamente embarazada?

Durante la última edición del podcast 'Doble Sentido', las conductoras estuvieron acompañadas de una ginecóloga, quien se encargó de explicar algunos temas relacionados al ámbito más íntimo de la mujer. Es así que, en medio de la conversación, se refirieron a la menstruación y cómo es que algunas chicas suelen afrontarlo cada mes, siendo Andrea San Martín la que le pregunta a Pamela Franco qué es lo que piensa su cuerpo de dicho proceso biológico y natural.

En respuesta, la cumbiambera sorprendió al afirmar que ya no le viene el periodo: "Qué pensaba porque yo no veo regla. ¿Sabes?". Su compañera, Roxana Molina, no dudó en soltar un fuerte grito de emoción al decir que estaría próximo a nacer un nuevo hijo del futbolista: "¿Cómo así? Se viene un Cuevita".

Sin embargo, Franco Viera explicó que ello se debe a un método anticonceptivo que emplea desde que dio a luz a su pequeña María Cataleya: "No, lo que pasa es que yo utilizo un método anticonceptivo que de 10 que se aplican, una no regla y esa soy yo. (...) Gracias a ello, no veo menstruación", precisó.

Pamela Franco y el potente mensaje a Pamela López

Luego de que se emitiera 'El Valor de la Verdad' de Pamela López y que respondiera su carta notarial tildándola de "amante", la cantante de cumbia lanzó un potente mensaje en sus redes sociales.

"El que tiene rabo de paja, no se arrima a la candela porque se quema. Qué rápido se le olvida a la gente su pasado... Y el presente", se lee en la historia compartida en su red social a pocos minutos de que 'América Hoy' revelara la respuesta de Pamela López a su carta notarial.

