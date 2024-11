¿Pamela Franco está embarazada de Christian Cueva? Cantante responde a rumores tras ser vista con ecografía

06/11/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante de cumbia, Pamela Franco, aclaró los rumores que circulaban sobre su supuesto embarazo tras ser vista con una ecografía en sus manos, un día después de que el futbolista Christian Cueva le dedicara un emotivo mensaje de amor.

El pasado lunes 4 de noviembre, la imagen de Pamela Franco con la ecografía generó especulaciones, pero la artista salió al frente y contó la verdad.

¿Pamela Franco está embarazada?

Este martes 5 de noviembre, Pamela Franco apareció en un programa radial para aclarar las dudas generadas por una fotografía en la que se le veía cargando una ecografía de bebé.

Las imágenes fueron ampliamente difundidas tras el beso y las palabras románticas de Christian Cueva hacia la cantante, lo que incrementó los rumores de un posible embarazo.

Sin embargo, Pamela Franco fue tajante en su respuesta: la ecografía no correspondía a un embarazo suyo, sino al de su hija.

La cantante explicó que la ecografía, que había sido entregada por una persona que se la había pedido para hacerle un cuadro, fue regresada a sus manos recientemente.

"Esa es la ecografía de mi cata y una persona en algún momento me lo pidió para hacerle un cuadro y yo no recordaba que se lo había dejado y me lo entregó ayer", aclaró en la entrevista.

Reacción de Brunella Horna tras supuesto embarazo

La situación no pasó desapercibida para el programa 'América Hoy', donde el tema de la ecografía fue abordado por las conductoras y panelistas.

Janet Barboza no tardó en comentar sobre la imagen de Pamela Franco con la ecografía en la mano, resaltando: "Nada supera la realidad". Mientras tanto, Brunella Horna, quien también había comentado previamente sobre el tema, añadió con sorpresa: "Es un bebé grande", al ver las imágenes.

Pamela Franco, en su entrevista, respondió a las dudas y acusaciones que se habían generado por las fotografías, que incluso algunos medios aseguraron que podrían ser manipuladas.

"No lo he visto. Ay no, no", mencionó la cantante al ser cuestionada sobre la veracidad de la foto que circulaba, reiterando que la ecografía no tenía nada que ver con su situación actual.

Finalmente, Pamela Franco desmintió los rumores sobre un embarazo, aclarando que la ecografía que llevaba no era suya, sino de su hija. La cantante dejó claro que no está esperando un hijo con Christian Cueva y que los rumores no tienen base. Con su respuesta, cerró el capítulo de especulaciones.