¿Pamela Franco 'explotó' contra Pamela López en pleno concierto?: "Que critique y que aplauda"

11/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco dejó a sus fanáticos sorprendidos en pleno concierto en Trujillo tras lanzar un fuerte mensaje que muchos señalaron podría ser para Pamela López, quien dio a conocer polémicas confesiones en 'El Valor de la Verdad'.

¿Pamela Franco lanzó indirecta a Pamela López?

Pamela López no dudó en dar a conocer, en el temido sillón rojo, detalles impactantes de su vida privada y en especial de su matrimonio con el futbolista Christian Cueva. La trujillana sacó a la luz chats y pruebas que dejarían mal parado al popular 'Aladino', ya que revelarían sus presuntos casos de infidelidades con personajes de la farándula y la industria musical, entre ellos Pamela Franco.

La influencer indicó que incluso el 'pelotero' no estuvo presente cuando dio a luz a su última hija debido a que estaba con la cumbiambera en Brasil. Tras la culminación del programa, todos se mostraron pendientes a la reacción de Pamela Franco tras ser tildada como "la manzana de la discordia" y causante del fin de la relación entre López y 'Cuevita'.

Es así como algunas personas no dudaron en mandar imágenes al portal 'Istarándula' de los pasos de Pamela Franco, quien estaba en Trujillo brindando un show musical. En plena presentación, la artista peruana dejó a más de uno boquiabierto al sostener una botella en mano y lanzar un inesperado mensaje.

"Que critique y que aplauda, así es", indicó la intérprete de 'Dile la verdad', desatando la euforia del público. Pero no todo quedó ahí, ya que Franco Viera agregó: "Chapa (esa flor)", que dejó entrever que sería una indirecta para la madre de los hijos de su actual pareja.

Pamela Franco sorprende con mensaje en concierto de Trujillo.

¿Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva?

En la noche del último domingo 9 de marzo, Pamela López respondió con un tajante "Sí" a que Janet Barboza le contó que la amante de Christian Cueva, en referencia a Pamela Franco, habría perdido un hijo del futbolista.

Aunque la popular 'Rulitos' no le dio más detalles sobre las circunstancias de la pérdida, López no dudó en confrontar y preguntar al 'pelotero' si ello era cierto o no. En aquel entonces, 'Cuevita' le juró, entre lágrimas y por sus hijos que tenía dentro de su matrimonio, que todo era falso.

"Bueno, entre tantas cosas que ella me contaba me menciona que Christian había perdido un hijo con quien era su amante, con la señora Franco. Cuando le pregunté, me juró por la vida de mis hijos que no era verdad. No tengo manera de comprobarlo", indicó.

¿Pamela Franco demandaría a Janet Barboza?

Tras esa seria acusación, la cantante peruana decidió pronunciarse y exigir a Janet Barboza que presente las pruebas que avalen "los chismes" que hizo llegar a Pamela López. Visiblemente indignada y molesta, Franco Viera reiteró que ella nunca sería capaz de afirmar algo tan delicado sin antes tener las pruebas que lo corroboren.

De esta manera, Pamela Franco sorprendido a su público tras lanzar un inesperado mensaje durante su concierto en Trujillo, luego de que la expareja de Christian Cueva confesara presuntos casos de infidelidad del 'pelotero' y que dejarían 'mal parada' a la cumbiambera.