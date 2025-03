Pamela Franco NIEGA ser la culpable de la ruptura de Christian Cueva con Pamela López: "Me molesta"

Pamela Franco no dudó en hacer su descargo y defenderse tras las confesiones de Pamela López en 'El Valor de la Verdad'. La cantante se mostró molesta y negó ser la causante del fin de la relación de la trujillana con Christian Cueva.

El último domingo 9 de marzo, Pamela López dio a conocer impactantes revelaciones sobre su relación con Christian Cueva y los presuntos casos de infidelidades del 'pelotero' con personalidades de la farándula como Melissa Klug y en especial, con quien ahora es su pareja actual, Pamela Franco.

Ello dejó nuevamente en el 'ojo de la tormenta' a la cumbiambera, puesto que López aseguraba que el futbolista estuvo con Franco en Brasil vez de estar presente en el momento en que daba a luz a su última hija. Es así como Pamela Franco decidió hacer su descargo en el podcast 'Doble Sentido' y mostrar su cansancio de ser señalada como "la manzana de la discordia".

La cantante peruana aseveró que asume las consecuencias de sus actos, pero le parecía inconcebible que la señalen como la culpable de que el matrimonio de Cueva con Pamela López haya llegado a su fin sin antes conocer la versión completa de los hechos.