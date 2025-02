Pamela Franco presume show a estadio lleno en Juliaca a comparación de Pamela López en Cusco

04/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco siguen dando que hablar. Esta vez, la cantante de cumbia se lució en su más reciente presentación en Juliaca, donde el estadio del equipo Binacional lució completamente lleno a comparación del evento que ofreció Pamela López en Cusco por la noche de Garcilaso.

Pamela Franco presume su presentación a estadio lleno

Tal parece que Pamela Franco está en su mejor momento. Y es que la cumbiambera no ha dejado de tener presentaciones en distintos puntos del país, llegando incluso a ser figura principal de eventos deportivos como el de Cienciano en Cusco y ahora el de Binacional en Juliaca.

De acuerdo a las imágenes que compartió la actual pareja de Christian Cueva, se le pudo ver bastante enérgica, vistiendo una camiseta azul con el numero 10, lo cual fue considerado como una clara alusión al volante nacional. Los presentes en las tribunas no dudaron en corear sus más grandes éxitos al considerarlos himnos de amor.

Pamela Franco se luce con su presentación en Juliaca.

Todo esto mientras Pamela López intentaba replicar dicha labor también en la 'Ciudad Imperial', pero lamentablemente terminó siendo blanco de críticas al mostrarse nerviosa en la animación que hizo en el estadio del Deportivo Garcilaso.

Pamela Franco y Christian Cueva se reencuentran en Trujillo

La distancia no es impedimento para que Pamela Franco y Christian Cueva sigan cultivando su amor. Si bien muchos esperaban que la pareja se reencuentre en Cusco pese a que Pamela López, ex del futbolista, también estaba ahí, todo resultó siendo una sorpresa debido a que ambos fueron captados en la ciudad de Trujillo este último domingo, 2 de febrero.

Las imágenes compartidas por diario 'La República' muestran a ambos personajes que luego de almorzar juntos, proceden a tomarse fotografías con los comensales sin ningún tipo de problema. Posterior a ello, se retiran tranquilamente del local, pero antes, el popular 'Aladino' es sorprendido por una menor que le da un fuerte abrazo.

No cabe duda que Pamela Franco se encuentra en un gran momento, no solo por su sólida relación con Christian Cueva sino porque las presentaciones musicales 'le llueven' por doquier. Ello a comparación de Pamela López, quien no pudo llenar el estadio de Deportivo Garcilaso tras ser contratada como animadora.