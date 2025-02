Pamela Franco se sale con la suya y expone peculiar VIDEO junto a Christian Cueva: "Lo convencí"

22/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El romance entre Christian Cueva y Pamela Franco continúa dando de qué hablar. La pareja no duda en demostrar su amor a través de las redes sociales, y sorprenden a sus seguidores con muestras de afecto. No obstante, un peculiar video de la cantante puso en evidencia que su enamorado no duda en cumplir todas sus necesidades.

Pamela Franco y Christian Cueva juntos en cariñoso video

A través de sus cuentas oficiales, la intérprete de 'Dile la verdad' compartió un clip en donde se muestra muy cariñosa junto al popular 'Aladino'. En el video, ambos aparecen realizando el trend viral de la canción 'Baile inolvidable', mientras sonríen a la cámara por la complicidad que los embarga.

Sin embargo, llamó la atención un mensajito que dejó la cumbiambera. En sus historias de Instagram, la Franco escribió "Lo convencí. Te amo", lo que pondría al descubierto que, en un inicio, el jugador del Club Cienciano no quería participar de esta tendencia. Por ello, Pamela logró salirse con la suya, puesto a que 'Cuevita' no tuvo más remedio que acceder a la petición.

Por su parte, el 'Cervecero mayor' reposteó la historia de su pareja en su propia cuenta oficial, dedicándole además un tierno mensaje. "Solo yo en tu corazón. Te amo", expresó Cueva. Así, los enamorados demostraron que su relación, oficializada desde hace varios meses, atraviesa por su mejor momento, muy a pesar de las críticas que puedan recibir.

Pamela Franco y Christian Cueva más enamorados que nunca.

Pamela Franco le responde a Pamela López por llamarla "amante"

Pese a que el amor entre Christian Cueva y Pamela Franco continúa fortaleciéndose, los cuestionamientos respecto a su relación no cesan. Recientemente, Pamela López, madre de los hijos de 'Cuevita', declinó participar en un evento junto a la cantante. Además, aprovechó en mandarle una 'chiquita' a la cumbiambera, afirmando que era la "amante" del pelotero.

Ante tal calificativo, la Franco no se quedó callada, y decidió responder con total contundencia. En declaraciones para 'Expreso', la artista indicó que le resta importancia a los comentarios, debido a que es consciente de cómo surgió su romance con 'Cuevita'.

"No me ofende lo que digan de mí, que hablen lo que quieran porque cada día soy más fuerte. Además, sé cómo han pasado las cosas antes y ahora", declaró al referido medio.

Pamela Franco podría juntarse con Pamela López.

Quizá por ello, Pamela Franco compartió un romántico video junto a Christian Cueva. La cantante aseguró que logró convencer al futbolista para que realice el clip, en donde ambos se lucen bailando al ritmo del popular tema 'Baile Inolvidable'.