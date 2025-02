Pamela López se niega a compartir escenario con Pamela Franco y la tilda de AMANTE: "Hay niveles"

Tal parece que Pamela López no tiene ni el más mínimo interés de procesar la idea de compartir escenario con Pamela Franco. Y es que tras las palabras de la cumbiambera, quien aseguró que trabajaría con la empresaria si es que le pagan el doble de lo que cobra, la aún esposa de Christian Cueva negó tajantemente dicha posibilidad e incluso la tildó de "amante".

Durante la más reciente edición de 'América Hoy', las conductoras presentaron un informe donde una de sus reporteras conversa con Pamela López por WhatsApp para preguntarle si ella también estaría de acuerdo en juntarse con Pamela Franco en un escenario. Sin embargo, lejos de parecerle una oferta tentativa para su bolsillo, la ahora animadora de eventos descartó tal posibilidad, asegurando que existen niveles para este tipo de situaciones, además que por respeto a sus hijos ni lo evaluaría.

"Hay niveles, repito, hay niveles. Por respeto a mis hijos no podría ni siquiera evaluarlo. ¡No hay forma!", respondió en un primer momento a la reportera del magazine matutino.

Pamela López se niega a compartir escenario con Pamela Franco.

Enseguida, dejó en claro que si bien valoraría la oportunidad de que le ofrezcan nuevamente la posibilidad de subir a un escenario para animar, finalmente no podría estar junto a quien considera "la amante" de Christian Cueva. Además, recalcó que tiene que cuidar su bienestar emocional, así como la integridad de su familia.

Finalmente, recalcó que aunque necesite el trabajo y el dinero, no permitiría que dicha situación cause mas controversias que puedan afectar a sus hijos.

"Segundo, aunque necesito el trabajo y el dinero, no puedo ignorar el echo de que se trata de la amante de él. Mi prioridad es proteger mi corazón y el de mis hijos, y no permitir que esta situación cause más controversias. Mis hijos ya están muy afectados", agregó López Solórzano, bastante segura de su posición.