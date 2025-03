Pamela Franco SORPRENDE a todos al responder a Pamela López tras sus revelaciones en 'EVDLV': "Somos grandes"

Este domingo 9 de marzo, 'El Valor de la Verdad' volvió por todo lo alto con la conducción de Beto Ortiz y con Pamela Lopez como la invitada principal. La trujillana se sentó en el temido sillón rojo para responder a las preguntas más picantes de lo que fue su tormentosa relación con Christian Cueva.

A lo largo de su participación en el programa, la madre de los hijos de 'Aladino' volvió a sorprende a los televidentes asegurando que el actual jugador de Cienciano acusándolo de haberla hecho abortar y de maltratarla psicológica y físicamente.

Otra de las fuertes acusaciones de Pamela López fue acerca de cuando dio a luz a uno de sus hijos. Según sus revelaciones, Christian Cueva no estuvo en tan importante momento ya que se encontraba con Pamela Franco en Brasil.

"Estamos hablando del año 2018, mi hijo ahora tiene 6 años. Me encontraba dando a luz en Trujillo. En ese momento no lo sabía, después de los movimientos migratorios, ella estaba allá en Brasil en mi casa en Sao Paulo. (...) Él llegaba al parto después de que yo daba a luz, no estuvo el mismo día", contó en la señal de Panamericana.