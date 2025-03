¡No llegó al parto! Pamela López revela que dio a luz mientras Cueva estaba con Pamela Franco en Brasil

Las confesiones de Pamela López durante la primera edición de 'El Valor de la Verdad' en este 2025 han desatado furor en las redes sociales. El famoso sillón rojo volvió a ser tendencia luego de que se revelara que Christian Cueva no estuvo a su lado cuando dio a luz a sus hijos porque se encontraba en Brasil con Pamela Franco.

La noche del último domingo, el público peruano volvió a juntarse frente a sus televisores para conocer toda la verdad de la madre de los hijos del popular 'Aladino'. La infidelidad de parte del futbolista fue el eje central del programa, pero los alcances de esta traición fue lo que realmente llamó la atención.

Era a penas la primera pregunta y las respuestas de Pamela López ya dejaban boquiabiertos a todos. Según contó, su aún esposo no estuvo presenten en los nacimientos de sus dos últimos hijos. Ambos nacieron en la ciudad de Trujillo por sugerencia de Christian Cueva, quien alegaba que los pequeños tendrían que nacer en la tierra natal de sus padres.

Sin embargo, Pamela López ahora duda si este habría sido el verdadero motivo. Y es que, gracias los movimientos migratorios, se enteró que cuando ella se encontraba en pleno parto, Pamela Franco estaba en Brasil al igual de Cueva. La ahora influencer afirmó que ellos se habrían quedado en la casa que compartía con el volante en Sao Paulo.

"Estamos hablando del año 2018, mi hijo ahora tiene 6 años. Me encontraba dando a luz en Trujillo. En ese momento no lo sabía, después de los movimientos migratorios, ella estaba allá en Brasil en mi casa en Sao Paulo. (...) Él llegaba al parto después de que yo daba a luz, no estuvo el mismo día", expresó.