Pamela López brilló en NUEVO VIDEOCLIP junto a Marisol y Leslie Shaw: "¡Que se vaya con la otra!"

¡Paren todo! La anunciadísima colaboración entre Marisol y Leslie Shaw confirmó los rumores que venían desde hace semanas. El videoclip de 'Dile que no', nuevo tema de las cantantes, cuenta con la participación especial de Pamela López, quien deslumbró a más de uno con su interpretación. ¡Aquí te contamos todos los detalles!

En el clip oficial, la expareja de Christian Cueva apareció desde el inicio, lanzando una frase que es incluida en la canción. "Amigas, ¿No saben quién vino ayer? (...) Ya tú sabes, ¡y dice que quiere volver!" contó la López a 'La faraona' y ' La Barbie' de la cumbia, quienes disfrutan del verano frente a una piscina.

Todas lucen bikinis y accesorios dorados, los cuales resaltan sus voluptuosas figuras. Además, gran parte del video cuenta con coreografías, en donde Leslie, Marisol y Pamela derrochan sensualidad y carisma con cada paso de baile. Y la letra, como era de esperarse, hace referencia a la infidelidad de un hombre, quien ahora, aparentemente arrepentido, desea retomar la relación.