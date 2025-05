Christian Cueva CONFIESA que Pamela Franco SÍ es el AMOR DE SU VIDA: "Una persona que amo y respeto"

Todo parece indicar que la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco va mejor que nunca. En una reciente entrevista, el popular 'Aladino' fue consultado respecto a sus sentimientos por la cumbiambera, por lo que reveló, desde el fondo de su corazón, que ella es el amor de su vida.

El 'Cervecero mayor' participó en la más reciente edición del podcast 'Enfocados', donde Jefferson Farfán y Roberto Guizasola abordaron algunos aspectos de su vida profesional como futbolista. Sin embargo, el 'Cucurucho' decidió ir más allá de las preguntas sobre la pelota, por lo que tocó el tema de su romance junto a la intérprete de 'Dile la verdad'.

Sin tapujos, le preguntó a 'Cuevita' si acaso Pamela es el amor de su vida. Esto desencadenó una broma por parte de 'Jefry', quien rápidamente consultó: "Pero, ¿qué Pamela?". Tal intervención hacía referencia al nombre que, coincidentemente, tienen sus últimas dos parejas: Pamela López y Pamela Franco.

Entre risas, el jugador del Cienciano pidió que pregunten bien, "con apellido y todo", por lo que 'La Foquita' planteó la consulta mencionando a la cantante. Tras ello, Cueva confirmó que la Franco sí es el amor de su vida, remarcando que refiere exclusivamente a sus sentimientos como pareja.

En ese preciso momento, el 'Aladino' señaló que Pamela Franco significa mucho para ella, debido a que lo ha motivado en distintos aspectos de su vida actual. Llenándola de elogios, destacó que lo apoya incondicionalmente, sobre todo respecto a su rol como padre.

"Hoy por hoy, la situaciones que estoy pasando y volviendo a lo que yo quiero, es gracias a ella y el impulso que me da. Porque mis padres, a ellos no puedo tenerlos día a día, pero a ella sí. Ella está atrás mío, pensando en mis hijos y qué debo hacer por mis hijos. Y mi carrera, siempre me dijo que la acabe bien", expresó.