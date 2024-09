¿Pamela Franco ya no oficializará romance con Christian Cueva? : "Ha sido una broma"

Pamela Franco continúa en medio de la polémica. Y es que recientemente, la cantante de cumbia dejó entrever que ya no estaría dispuesta a oficializar el supuesto romance que mantendría con Christian Cueva ¿Y los méritos?

La sensual cumbiambera se pronunció respecto a las declaraciones que dio hace algunas semanas, donde insinuó que solo llegaría a oficializar a una pareja si es que esta hace sus respectivos "méritos".

Sin embargo, sorprendió al manifestar que todo lo dicho se habría tratado nada más y nada menos que de una "broma", por lo que el posible anuncio de un romance con Christian Cueva no se daría, al menos no por el momento.

En las últimas semanas, la aún esposa de Christian Cueva, Pamela López, lo denunció por agresión física y psicológica, alegando, además, que el futbolista no tiene el dinero suficiente para "solventar los gastos de sus hijos".

Ante ello, Pamela Franco, la supuesta nueva pareja del deportista, fue consultada sobre el tema, sorprendiendo a todos con su postura y dejando en claro que no se encuentra interesada "en el bolsillo" de 'Aladino'.

En esa misma línea, la cantante peruana recalcó que solo vive enfocada en sus nuevos proyectos, puesto que todo el dinero que gana actualmente es gracias al esfuerzo y dedicación que le ha puesto a su trabajo desde hace muchos años atrás.

"A mí me interesa el dinero que me gano todos los días porque yo la sudo. Trabajo no de ahorita, sino de siempre", dijo a las cámaras de 'América TV'.