Pamela López compara a Christian Cueva con 'Atahualpa de TikTok' y la llaman "Pamela Franco"

Pamela López vuelve a generar el revuelo, no solo en la farándula nacional, sino también en redes sociales tras comparar al padre de sus hijos, Christian Cueva con 'Atahualpa de TikTok'. El influencer no dudó en responderle de forma peculiar, que dejó a más de uno de sus seguidores sorprendido.

Comparan a Christian Cueva con 'Atahualpa de TikTok'

Durante una transmisión en vivo en la famosa plataforma china de TikTok, Pamela López trató de interactuar con sus seguidores junto al popular tiktoker conocido como 'Atahualpa'. Sin embargo, la expareja del futbolista de Cienciano aprovechó el momento para dejar un inesperado comentario.

"Este fue Cueva. (...) Porsiacaso él no es el padre de mis hijos, es Atahualpa", señaló la trujillana en son de broma, sin imaginar que el influencer le respondería rápidamente: "Yo no soy Cueva, yo no soy Cueva". Seguidamente, otra mujer que está al lado de López Solórzano, entre risas, le señaló que los internautas le donaban porque se parecía mucho a Christian Cueva.

Cuando todos creían que las cosas se calmarían, la situación escaló más hasta que 'Atahualpa de TikTok' también la comparó con quien sería la actual pareja de 'Cuevita': "Y tú, ¿no eres Pamela Franco?".

Pamela López sorprendida por respuesta de 'Atahualpa'

Ese último comentario, puso tensa la situación e hizo que Pamela cambiara su semblante por completo a una mucho más seria, atinando a solo decir: "¿Tú crees?". Como era de esperarse, la escena generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en cuestionar la comparación que ella realizó entre su expareja 'Cuevita' con 'Atahualpa de TikTok'.

"A ese "Atahualpa" le dio 2 hijos y ese "Atahualpa" crio a su hija de ella que no es de él, debería de tener consideración que se hizo cargo de una hija que no le competía gastar a él", "y bien que se moría por su Atahualpa", "no pues, 'Atahualpa de TikTok' es más guapo", expresaron los internautas en la transmisión.

¿Nana de Pamela López no la soportan?

Durante la última edición de un conocido programa de espectáculos, se emitió un extracto final de lo que fue la entrevista que le hicieron a Pamela López, quien ahora se desempeña en la farándula como animadora de eventos e influencer.

La madre de los hijos de 'Cuevita' fue sorprendida por un audio, donde la nana encargada de cuidar a sus pequeños asegura que "ya no la aguantan" y que tienen pensado desenmascararla.

"Nosotros queremos que el jefe, por favor, nos mande la citación para nosotras ir a declarar, irnos a trabajar por otro sitio mejor, porque ya no la aguantamos (a Pamela López). Para desenmascarar a esta adefesia", se le oye decir a la niñera Juanita. Pamela López no pudo evitar mostrarse sorprendida e indignada.

Es así como en medio de la polémica con su expareja, Pamela López trató de bromear en sus redes sociales comparando a Christian Cueva con 'Atahualpa de TikTok', sin imaginar que causaría gran revuelo.