Pamela López en shock tras DIFUSIÓN DE AUDIO donde su nana asegura que no la soportan más

Pamela López vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez debido a la difusión de un audio en el que la nana encargada de cuidar a sus hijos hace graves acusaciones en su contra y sobre todo, frente al padre de Christian Cueva. A continuación, te contamos todos los detalles de esta bochornosa situación.

Durante la última edición de un conocido programa de espectáculos, se emitió un extracto final de lo que fue la entrevista que le hicieron a Pamela López, quien ahora se desempeña en la farándula como animadora de eventos e influencer.

Sin embargo, la también empresaria, lejos de ser cuestionada por la situación que atraviesa con el padre de sus hijos, terminó siendo sorprendida por un audio, donde la nana encargada de cuidar a sus pequeños asegura que "ya no la aguantan" y que tienen pensado desenmascararla.

Nana de Pamela López hace grave acusación en su contra.

Al respecto, Pamela López no pudo evitar mostrarse sorprendida e indignada, sobre todo porque, según sus propias palabras, la nana suele decirle cosas que dejan muy mal parado a Christian Cueva.

La nueva animadora de eventos dejó en claro que conversará con la encargada de cuidar a sus hijos para llegar al fondo de este incómodo asunto que la ha dejado en shock.

"Voy a tener que conversar con ella porque me parece muy grave lo que está pasando. Con el que habla es con el abuelo de mis hijos, pero a mí me dice otras cosas y me llena de otras cosas. Me dice que el padre de mis hijos la está coaccionando para que vaya a declarar ciertas cosas (...) que miedo. Voy a llegar y definitivamente voy a tener que conversar con ella", afirmó.