Pamela López expone chat donde su madre pide que Christian Cueva le pague fuerte DEUDA: "¡Ten piedad!"

Christian Cueva sigue dando que hablar, pero esta vez, a raíz de la exposición de un chat, donde la madre de su aún esposa, Pamela López, exige que este le pague la fuerte deuda que le tiene pendiente desde hace bastante tiempo.

La ahora influencer, Pamela López, utilizó sus redes sociales para compartir un reciente comunicado al que le adjuntó un chat inédito de una conversación entre ella y su madre 'Betita'.

Es así que, de acuerdo a la imagen, se puede ver que su progenitora le asegura que, a pesar de todo, estará con ella y sus pequeños hijos en todo momento.

Asimismo, sorprende al enviar una imagen que dice: 'Te invito a pagarme lo que me debes', agregando que dicho mensaje está dirigido para el popular 'Aladino', quien, desde hace cuatro meses, no le responde las llamadas para darle información respecto a la deuda que le tiene pendiente.

"Vi este mensaje y quisiera mandárselo a Christian porque no me paga. La última vez, le mandé un mensaje hablado y fue el 17 de agosto, pero no me devolvió la llamada, es indiferente a pagarme", se lee en el intercambio de palabras que tiene con López.