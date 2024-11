Coimas del exgerente de Obrainsa a Vizcarra están acreditadas con llamadas, afirma Bartra: "Coinciden en el tiempo"

La excongresista Rosa Bartra sostuvo que las acusaciones contra el expresidente Martín Vizcarra por recibir coimas cuando era gobernador de Moquegua están respaldadas por evidencia, la cual incluye retiros bancarios y llamadas telefónicas.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', la exparlamentaria aseveró que los registros de llamadas entre el exmandatario y Tejeda coinciden en el tiempo con los retiros bancarios, lo que establece una correlación temporal entre las supuestas transacciones y los hitos del proyecto a cargo de Obrainsa en Moquegua.

Asimismo, Bartra indicó que la relación entre las llamadas y los retiros de dinero son "elementos periféricos" que otorgan un grado considerable de credibilidad a las denuncias contra el ex jefe de la Nación.

En esa misma línea, la exlegisladora también criticó a Martín Vizcarra por cambiar sus explicaciones sobre el cierre del Congreso. Afirmó que el expresidente dio versiones contradictorias sobre sus razones para disolver el Parlamento, lo cual refleja una actitud "cínica y mentirosa"

"Él dice: Yo tuve que cerrar el Congreso porque no me dejaban trabajar, porque la bancada mayoritaria era hostil conmigo (...) Yo no tuve otra alternativa que cerrar el Parlamento. Tres doritos después, en la misma sesión, él dice: Yo en ningún momento he dicho que fue porque no aprobaron el adelanto de elecciones. Entonces, es un personaje muy cínico, muy mentiroso y capaz de negar lo que acaba de decir instantes después", agregó.