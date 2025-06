Pamela López elogia a Paul Michael tras ser el nuevo jale de 'Esto es Guerra': "Es el protagonista"

Pamela López no pudo evitar llenar de elogios a su saliente Paul Michael, al ver que pudo cumplir una de las cosas que anhelaba: ser el nuevo integrante del programa de competencia 'Esto es Guerra' (EEG). La trujillana tuvo emotivas palabras para el hombre que habría conquistado su corazón tras el fin de su romance con Christian Cueva.

Paul Michael se convirtió en el nuevo jale de la temporada 2025 del programa 'EEG'. El cantante llega decidido a demostrar sus habilidades y fuerza en cada juego de la competencia, incluso, se animó a agradecer a la producción por confiar en él, ya que era algo que "anhelaba desde hace mucho tiempo".

Sin embargo, lo que llamó la atención fue ver tras bambalinas a Pamela López, la mujer a quien en más de una oportunidad le ha declarado todo su amor. La trujillana no dudó en apoyarlo incondicionalmente en esta nueva etapa en su vida y destacar su talento en su debut televisivo.

La expareja de Christian Cueva también se animó a llenarlo de elogios y asegurar que, a pesar de que no podrá acompañarlo todos los días del programa para alentarlo a no dejarse vencer en cada reto, señaló que le mandará las mejores vibras desde donde esté.

"Aquí está el protagonista, él te va a contar. Y la verdad, está emocionado. Yo sé que él está lleno de actitud, y aquí está: un nuevo reto para su vida. (...) Yo chambeo, no podré venir todos los días, pero (...) si él me acompañó en su momento, yo creo que también me toca apoyarlo", indicó la trujillana para 'América Espectáculos'.

Pese a que la pareja se lució más cariñosa que nunca en el programa de 'EEG', Pamela López no pudo evitar estar en el 'ojo de la tormenta' tras revelarse que echó a un par de reporteros de 'Todo se filtra' para evitar que la sigan grabando en su fiesta de cumpleaños, que celebró en la discoteca 'La Cueva de KittyPam'.

"Tú que me estás grabando a cada rato... tú también, todo bien, pero si estás en mi grupo, respeta, qué necesidad de (...) Ya me has entrevistado, o sea ya te he hablado", expresó la pareja de Paul Michael, eufórica y demostrando su incomodidad ante las cámaras de televisión y aparentemente, pasada de copas, según el conductor Kurt Villavicencio.