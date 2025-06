¿Tras advertencia de infidelidad? Pamela Franco descarta mudarse a Ecuador con Christian Cueva

Pamela Franco sorprende al revelar que no tendría pensado mudarse a Ecuador si es que Christian Cueva firma con el Emelec. La cantante de cumbia aseguró que continuará con su carrera en Perú.

Todo está casi listo para que Christian Cueva pueda integrarse oficialmente al club ecuatoriano Emelec; lo único que faltaría es que el popular 'Aladino' agarre sus maletas y viaje a dicho país para poner su firma en el contrato de su fichaje. Aunque esta situación, generó gran revuelo en el ámbito deportivo, también lo hizo en la farándula local, ya que no pasó desapercibido qué implicaría su viaje para su pareja Pamela Franco.

Incluso, la expareja de 'Cuevita', Pamela López, no tardó en aparecer ante las cámaras para lanzar una dura advertencia a la cantante chimbotana ahora que mantendría una relación a distancia con el futbolista. La trujillana señaló que debe tener cuidado, ya que podría mentirle y engañarla como a ella cuando jugaba en el extranjero.

"No te podría decir, como te digo, él fingía que estaba conmigo, feliz conmigo y mira todo lo que me hacía. Yo no sé lo que pasa por su cabeza, no podría decir. (...) Ha mentido tantas cosas, han salido tantas mujeres, a decir tantas cosas, ¿qué puede decir de una persona?", señaló López en 'Magaly TV: La Firme'.