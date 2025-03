Pamela López revela que abortó a pedido de Christian Cueva: "Un familiar de él me lo realizó"

10/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En 'El valor de la verdad', Pamela López contó entre lágrimas que abortó a pedido de Christian Cueva, quien consideró que no era el momento para tener un hijo. Además, reveló que un familiar del futbolista le realizó el procedimiento.

Pamela López abortó a pedido de Cueva

Durante la entrevista, Pamela López reveló que en los inicios de la carrera de Christian Cueva vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida.

"A él lo contratan en España en el Rayo Vallecano y su familia nunca me aceptó porque yo era un poco mayor que él, tenía una hija y además había tenido un ex que era futbolista", contó con la voz entrecortada.

Pamela López explicó que, debido a esas razones y a la presión que enfrentaban, sintió que el embarazo podría afectar el futuro profesional de Christian Cueva y truncar su carrera en el fútbol.

"Él tenía derecho a crecer profesionalmente y no era el momento de traer un hijo al mundo", afirmó. Finalmente, accedió a interrumpir su embarazo con la ayuda de un familiar del futbolista. "Fue un familiar de él que me realizó el aborto", confesó.

Pamela López evitó dar más detalles sobre la persona involucrada en el procedimiento. "No quiero recordar sus palabras", agregó, dejando en evidencia el impacto emocional que esta situación tuvo en su vida.

La segunda vez que Cueva le insinuó abortar

En otro momento de la entrevista, Pamela López narró que en 2019 volvió a enfrentarse a una situación similar cuando se encontraba en Brasil, mientras Christian Cueva jugaba en el Santos. "Tenía retrasos, me hago la prueba y sale positivo. Estaba nerviosa porque estaba dando de lactar a mi otro hijo y yo tenía problemas con Cueva ", contó.

Según su testimonio, cuando le informó al futbolista que estaba embarazada, este le insinuó que no era el momento de tener otro hijo. "Me dijo que tomemos una decisión y básicamente me insinuó para no poder tenerlo ", reveló.

Sin embargo, esta vez su decisión fue diferente. "Lo dudé, lloré, y seguí con mi embarazo y fue el embarazo más difícil que he tenido", expresó con firmeza.

Las declaraciones de Pamela López en 'El valor de la verdad' causaron gran impacto. Entre lágrimas, confesó que abortó a pedido de Christian Cueva y que un familiar del futbolista le realizó el procedimiento. Además, recordó cómo, años después, él volvió a insinuarle interrumpir otro embarazo, pero esta vez decidió seguir adelante.