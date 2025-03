Christian Cueva habló de más y expuso momento privado con Pamela Franco: "¿Cuántos rounds vas?"

08/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante de cumbia Pamela Franco incursionó en el mundo del streaming con el podcast 'Doble Sentido', pero no esperaba ser puesta en aprietos por su pareja, Christian Cueva, quien la llamó en vivo y generó un momento inesperado. Entre risas y nervios, la artista intentó sobrellevar la situación mientras el futbolista no dudó en responder preguntas subidas de tono.

Christian Cueva sorprende a Pamela Franco

Pamela Franco estrenó su faceta como locutora en el podcast 'Doble Sentido', un espacio de conversación donde comparte micrófono con Andrea San Martín y Roxana Molina.

La cantante se mostró un poco tímida en sus primeras intervenciones, lo que llevó a su pareja, Christian Cueva, a incentivarla a relajarse, especialmente cuando los temas tocaban la intimidad y la sexualidad.

La producción del programa, buscando animar a la artista, tomó la decisión de llamar al futbolista en vivo. Christian Cueva no dudó en enviarle un cariñoso saludo: "Hola, mi amor, ¿cómo estás?".

Sin embargo, lejos de sentirse cómoda, Pamela Franco se mostró nerviosa y, entre risas, reconoció la presión que sentía al interactuar con su pareja en público. "Es mucha presión", dijo entre carcajadas, tratando de relajarse en el inesperado momento.

El ambiente tomó un giro inesperado cuando Roxana Molina lanzó una pregunta pícara que dejó a todos atónitos: " Christian, ¿cuántos rounds vas? ¿Uno o más de tres? ". Sin dudarlo, Christian Cueva respondió con picardía: " Te quedaste corta, pero ella también se defiende ", lo que provocó risas y sorpresa en el set.

Pamela Franco, visiblemente nerviosa, decidió cortar la llamada rápidamente y con risas nerviosas pidió cambiar de tema. "No voy a hablar porque estoy palteada. ¡Ya no, ya no! Él no se paltea... Yo les puedo decir que estoy contenta, no me arrochen ", dijo entre risas.

¿Pamela Franco envió indirecta a Pamela López?

El debut de Pamela Franco en 'Doble Sentido' también generó revuelo en redes sociales debido a un comentario que muchos interpretaron como una indirecta hacia Pamela López, esposa de Christian Cueva.

Durante la conversación sobre sus primeras experiencias amorosas, la cantante chimbotana lanzó una frase que desató especulaciones: " No vivan del pasado, por favor, olvídense ".

Esto cobró mayor relevancia considerando que Pamela López será la primera invitada en el regreso de 'El valor de la verdad', donde se espera que hable sobre su relación con el futbolista.

Pamela Franco sigue dando de qué hablar tras su debut en el mundo digital y su inesperado momento en vivo con Christian Cueva, demostrando que, a pesar de los momentos incómodos, mantiene firme su postura ante la atención mediática.