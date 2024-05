Paolo Guerrero confiesa que tuvo celos enfermizos por sus exparejas: "Tuve grande problemas"

Paolo Guerrero está en el ojo de la polémica tras una entrevista que Ana Paula Consorte le hizo en un canal de TikTok. Durante la conversación, el exfutbolista admitió que tuvo muchos celos enfermizos con sus exparejas, lo cual le acarrearon diversos problemas.

Sin embargo, también resaltó que actualmente ha dejado de tener esa actitud e intenta llevar las cosas con más tranquilidad.

Recordemos que Paolo Guerrero ha tenido múltiples romances lo largo de su vida, pero las más mediáticas fueron sus relaciones con Alondra García Miró y Thaisa leal, quienes estuvieron expuestas al ojo público e incluso el 'Depredador' se comprometió con con la primera pero no llegaron al altar.

Durante la conversación con su actual pareja y madre de sus dos últimos hijos, Ana Paula Consorte, Paolo Guerrero fue consultado sobre si es celoso y la respuesta sorprendió a los internautas.

"(¿Paolo es celoso? No, antes sí, y lo he conversado contigo, tenía grandes problemas de celos. Ahora super tranqui, creo que las experiencias de la vida me enseñaron mucho, obviamente, hoy no trato de tener esa enfermedad de celos, no te conduce a nada", indicó.

Hace varios años, específicamente en el 2020, Paolo Guerrero hizo una transmisión en vivo junto a Jefferson Farfán y admitió que tenía muchos celos de su entonces novia Alondra García, pero lo más polémico es que dijo que no le permitiría actuar en novelas donde tenga que hacer escenas de besos.

"Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente", dijo Paolo Guerrero.