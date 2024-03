Óscar Gayoso reaparece haciendo vida cotidiana y su aspecto físico impacta las redes sociales

Óscar Gayoso fue uno de los imitadores más prominentes del espectáculo peruano en la década de los 2000. Sin embargo, desapareció inesperadamente y tras varios años de inactividad en televisión volvió a ser visto haciendo actividades cotidianas, pero lo que más sorprendió fue su aspecto físico.

En un video difundido por 'Instarándula' se puede apreciar a Gayoso esperando el pedido de una pizza en el distrito de Santiago de Surco. El recordado personaje de la farándula lucía un buzo de color plomo claro, camiseta blanca, además de canguro, gorro y zapatillas negras.

"Reaparece después de mucho tiempo. Ni en eventos ni de exponerse de la presión pública no sale muy seguido. Muy pocos minutos, me llegó unos videos de un amigo que me decía que había visto a Oscar Galloso esperando en Surco a una pizza", comentó Samuel Suárez, dueño de Instarándula.