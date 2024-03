¿Participarán chicas trans en Miss Perú 2024? Jessica Newton responde

25/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El Miss Perú 2024 ya inició su proceso de rigurosa selección para elegir a la sucesora de Camila Escribens, quien representó a nuestro país en la última edición del Miss Universo, y llegó hasta el Top 10. Por ello, a puertas de revelarse a las candidatas oficiales para este concurso, la organizadora del certamen, Jessica Newton, fue consultada sobre la participación de mujeres transgénero.

Cambios en el Miss Universo

Como se recuerda, en el 2013, el Miss Universo marcó un antes y un después al abrir sus puertas a las mujeres transgénero. Desde ese momento, la organización cambió sus reglas tradicionales y comenzó a tomar decisiones importantes en cuanto a la inscripción de las candidatas.

Esta decisión cobraría aún más importancia en 2018, cuando Ángela Ponce se convirtió en la primera mujer transexual en competir. Aunque no obtuvo el título, la participación significó un avance significativo en cuanto inclusión se refiere.

Actualmente, el certamen internacional está dirigido por Anne Jakapong Jakrajutatip, magnate y activista transgénero tailandesa; quien ha ampliado más su enfoque inclusivo. Ahora mujeres casadas y con hijos también pueden participar en el concurso.

¿Habrá mujeres trans en el Miss Perú 2024?

En medio de una sesión de preguntas y respuestas, Jessica Newton fue consultada sobre la posibilidad de que participen mujeres trans en esta edición del Miss Perú. La empresaria aclaro qué, hasta el momento, no se han inscrito chicas transgénero en el concurso de belleza y explicó que esto no se debe a que no haya interés de participar, sino porque no cumplen con los requisitos indispensables.

"Hasta el momento no hay ninguna para el 2024. Recuerden que en nuestro país no es fácil cambiar la identidad de género en el DNI y ese es un requisito indispensable para participar" , comentó.

Jessica Newton habla sobre el Miss Perú.

Por otro lado, después de muchos años, esta vez el Miss Perú tendrá entre sus filas a una candidata de talla grande: Nayaj Gámez Pumarada, quien anteriormente se desempeñaba como ingeniera ambiental, ha dejado su carrera para incursionar en el mundo de las pasarelas y en los concursos de belleza.

Como se mencionó, todos estos cambios que se han visto en el certamen de belleza internacional es para romper barreras y apostar por un enfoque inclusivo. Sin embargo, hasta el momento, no se ha inscrito ninguna mujer transgénero en el Miss Perú 2024, debido a que no cumplen con un requisito fundamental: cambiar la identidad de género en el DNI.