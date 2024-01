Patricio Parodi elogia a Luciana Fuster como 'reina de su vida', pero ella lo califica de 'compañerito'

Luciana Fuster y Patricio Parodi celebraron su segundo aniversario juntos, desafiando las expectativas que surgieron tras la victoria de 'Lu' como Miss Grand International. Aunque han disfrutado de un lujoso viaje a Las Vegas y Hollywood para conmemorar su amor, un detalle curioso en sus mensajes sociales ha generado especulaciones sobre el estado de su relación: Al 'Pato' lo calificaron de 'compañerito'.

La pareja decidió celebrar este hito con un viaje a Las Vegas y Hollywood, demostrando que su relación está más fuerte que nunca. Incluso la madre de Patricio Parodi, Verónica Acosta, expresó su emoción por la duración de la relación.

Patricio Parodi, siempre demostrando su amor, viajó hasta Vietnam para apoyar a Fuster en el certamen de Miss Grand International, sacrificando días laborales en el reality 'Esto es guerra'. Su compromiso ha sido evidente, respaldando a su pareja en momentos cruciales de su carrera.

En contraste, la modelo peruana ha enfrentado una agitada rutina, limitando su tiempo para pasar con Patricio Parodi desde su regreso a Perú en diciembre. Esto generó rumores de un enfriamiento en la relación, aunque estos se disiparon con su escapada a Estados Unidos.

A pesar de las apariencias, los mensajes compartidos en redes sociales revelaron una llamativa diferencia en la manera en que se expresan mutuamente. Mientras Patricio Parodi utilizó términos cariñosos y románticos como "niña hermosa" para referirse a Luciana Fuster, su respuesta fue llamativamente distinta.

Luciana Fuster optó por llamar a Patricio Parodi "compañerito" en lugar de los apodos más afectuosos que solía utilizar, como "muñeco hermoso" o "bebé". Este cambio ha suscitado preguntas sobre si existe un distanciamiento emocional en la pareja.

"... Y pasaron 2 años con mi compañerito. I get lost in us and in the moments we share and that make us closer each time. Te amo mucho", escribió Luciana.