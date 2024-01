Exintegrante de 'Esto es Guerra' y familiar de Gian Marco anuncia su embarazo ¿De quién se trata?

En sus 11 años de existencia, 'Esto Es Guerra' ha visto rostros que perduran en la televisión, mientras otros optaron por distintos caminos. En este contexto, una exintegrante y pariente de Gian Marco anunció emocionada en redes sociales que espera su primer hijo.

A sus 30 años, Francesca Zignago compartió la feliz noticia de su embarazo junto a su pareja Diego Reátegui. La excompetidora de 'Esto Es Guerra' expresó su emoción y nerviosismo en una publicación en Instagram, agradeciendo el cariño de sus seguidores y prometiendo compartir con ellos la evolución de esta nueva etapa en su vida.

"Estamos rodeados de mucho amor. Gracias por acompañarnos y emocionarse con nosotros. Me muero de nervios por esta nueva etapa que sé me va a llenar el 'cora' de una manera inexplicable. Les iré contando cómo va todo y el proceso largo que se viene. Los quiero", escribió.

La noticia de su estado de gestación provocó una conmoción positiva entre sus seguidores, quienes inundaron las redes de 'La Peque' con mensajes de cariño y felicitaciones. A través de imágenes y vídeos, documentó las emotivas reacciones de sus seres queridos al enterarse de la buena nueva, fortaleciendo el vínculo de esta experiencia compartida.

Francesca Zignago, prima del reconocido cantautor Gian Marco, ha estado vinculada al mundo del entretenimiento desde su participación en 'Esto Es Guerra' en 2014. A pesar de su salida ese mismo año, su regreso tres años después fue celebrado por sus admiradores. En este emocionante capítulo de su vida, la joven compartió una conexión especial con su primo, quien ha sido un referente y ejemplo a seguir.

"Es mi primo, pero no mi primo hermano, sino que el papá de él es primo hermano de mi papá, así que vendríamos a ser como primos de segundo grado. De hecho, él es mayor que yo y no hemos tenido mucho contacto. Siempre ha estado en lo suyo, nos hemos visto en algunas reuniones familiares, pero me siento contenta porque es un ejemplo a seguir", habló en aquella ocasión.