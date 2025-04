Paul Michael PIERDE TODO en 'El valor de la verdad' tras negar que se aprovecha de la fama de Pamela López

28/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paul Michael, saliente de Pamela López, se sentó en 'El valor de la verdad' y contó detalles conocidos e inéditos sobre su relación con la empresaria. Sin embargo, sorprendió al perderlo todo debido a responder incorrectamente la pregunta 15, que básicamente era sobre si se "colgaba" de la fama de la ex de Christian Cueva.

El primer beso de Paul Michael y Pamela López

Durante su participación en El valor de la verdad, Paul Michael se animó a confesar cuándo fue el primer beso con Pamela López. Según el salsero, sucedió en su cumpleaños.

"Me atreví y le robé un besito", recordó el salsero, mientras que Pamela López, con risas de por medio, añadió: "Fue tan rápido, yo me tenía que ir".

Paul Michael pierde en 'El valor de la verdad'

En la pregunta 15 de 'El valor de la verdad', a Paul Michael le preguntaron si realmente se estaba beneficiando de la fama de Pamela López.

Y aunque inicialmente negó la acusación, el polígrafo detectó que no estaba siendo sincero, lo que provocó su salida inmediata y la pérdida de los 15 mil soles que había acumulado. "Pero yo no me cuelgo de su fama. Qué raro", expresó el exintegrante de Combinación de La Habana.

Preguntas que Paul Michael respondió en 'EVDLV'

¿Besaste a Pamela el día de tu cumpleaños?

Sí (verdad) ¿Te fastidia que te digan que eres un vividor?

Sí (verdad) ¿Te escribió Pamela 'te amo' en la frente?

Sí (verdad) ¿Destrozaste tu casa para que te deporten de España?

Sí (verdad) ¿Te molesta que te comparen con Christian Cueva? (la formula Melanie Baby)

No (verdad) ¿Es 'armani' tu romance con Pamela?

No (verdad) ¿Es celosa Pamela?

Sí (verdad) ¿Debutaste con tu empleada doméstica?

Sí (verdad) ¿Exorcizaron a tu madre en una iglesia?

Sí (verdad) ¿Estás enamorado de Pamela?

Sí (verdad) ¿Ahorcaste a la madre de tu hija?

Sí (verdad) ¿Te pide disculpas tu padre cada vez que toma?

Sí (verdad) ¿Es oficial tu relación con Pamela?

No (verdad) ¿Te dice cachudo la madre de tu hija?

Sí (verdad) ¿Te cuelgas de la fama de Pamela?

No (falsa)

